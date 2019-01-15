Kalın: "Türkiye Yumuşak ve Sert Gücün, Siyasetin ve Diplomasinin Bütün İmkanlarını Kullanarak Hem...
1 saat önce
Kalın: "Türkiye yumuşak ve sert gücün, siyasetin ve diplomasinin bütün imkanlarını kullanarak hem sahada hem de masada olmaya devam edecek.
Kalın: "Türkiye
yumuşak ve sert gücün, siyasetin ve diplomasinin bütün imkanlarını kullanarak hem sahada hem de masada olmaya devam edecek."
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:23 Kaynak: AA
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