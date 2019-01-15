Son Dakika Haberleri: Kalın: "Türkiye Yumuşak ve Sert Gücün, Siyasetin ve Diplomasinin Bütün İmkanlarını Kullanarak Hem...

Kalın: "Türkiye Yumuşak ve Sert Gücün, Siyasetin ve Diplomasinin Bütün İmkanlarını Kullanarak Hem...

1 saat önce

Kalın: "Türkiye yumuşak ve sert gücün, siyasetin ve diplomasinin bütün imkanlarını kullanarak hem sahada hem de masada olmaya devam edecek.

Kalın:
Kalın: "Türkiye yumuşak ve sert gücün, siyasetin ve diplomasinin bütün imkanlarını kullanarak hem sahada hem de masada olmaya devam edecek."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:23 Kaynak: AA

Türkiye, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



7 Yıl Boyunca Karısına İşkence Yapan Vicdansız Koca Kan Dondurdu: Seni Yavaş Yavaş Öldüreceğim Yeni Yunan Savunma Bakanından Türkiye ile İşbirliği Mesajı

Alanyaspor, Steven Caulker'i Renklerine Bağladı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye'deki Güvenli Bölgenin Kontrolünün Türkiye'de Olacağını Söyledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 19:46:06. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kalın: "Türkiye Yumuşak ve Sert Gücün, Siyasetin ve Diplomasinin Bütün İmkanlarını Kullanarak Hem...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]