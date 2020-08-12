Kalite Giresun, marka FİSKOBİRLİK satacaklar

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) tarafından Coğrafi İşaret tescil işlemleri yaptırılarak koruma altına alınan "Giresun Tombul Fındığı", "Giresun Sivri Fındığı" ve "Giresun Karası" fındıkları için, FİSKOBİRLİK çatısı altında kurulan Giresun Kalite Fındıkları Denetim Merci Yürütme Kurulu aracılığı ile yetki belgesi alan firma sahipleri ve temsilcileri bir araya geldi.

FİSKOBİRLİK Entegre Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen toplantıda FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar öncelikle katılım sağlayan herkese teşekkür etti. Ardından Coğrafi İşaret Tescilinin önemine dikkat çeken Bayraktar, Giresun kalite fındıkların Coğrafi İşaretle tescillenerek üreticilerin ve Giresun'un marka değeri olan Giresun Kalite Fındıkların FİSKOBİRLİK tarafından koruma altına alındığını belirtti.

Giresun kalite fındıklar FİSKOBİRLİK garantisinde

Geçen yıldan itibaren, Giresun Entegre Tesislerinde işlenen Giresun kalite fındıkların coğrafi işaretli olarak raflardaki yerini aldığını dile getiren Bayraktar, önümüzdeki günlerde "Giresun Fındık Ezmesi" için yaptıkları başvurunun da tescil işlemlerinin tamamlanacağını ve artık Giresun Kalite Fındıklardan elde edilen FİSKOBİRLİK markalı fındık ezmelerinin Coğrafi İşaretli olarak üretileceğini söyledi. Tüketicilerin Coğrafi İşaretli ürünleri gönül rahatlığı ile alabileceklerini açıklayan Başkan Bayraktar, bu sayede hem üreticiler hem tüketiciler hem de Giresun Kalite Fındıkların marka değerinin korunduğunu belirtti.

"Giresun Kalite Fındık, 503 ürün arasında yerini aldı"

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar'ın ardından bir açıklama yapan FİSKOBİRLİK Coğrafi İşaretler Danışmanı Huriye Özener'de Coğrafi İşaret tescilinin önemine vurgu yaptı. Özener, "Giresun Kalite Fındıklar, Giresun İlimiz ile özdeşmiş tarım ürünleridir. Giresun ilimiz diğer tarım ürünleriyle de ülke ekonomisine katkıda bulunmaktadır. Ülkemiz coğrafi işaretler konusunda büyük bir potansiyele sahiptir. Ülkemizde bugünün tarihi ile tescil edilmiş coğrafi işaretli ürün sayımız 503, başvurusu yapılmış ürün sayımız ise 587 'dir. Ülkemizde tescilli coğrafi işaretlerin ürün gruplarına göre dağılımına baktığımızda ise tarım ürünlerimizin ilk sırada, yemeklerimizin ikinci sırada, hamur işlerimizin üçüncü sırada olduğu gözükmektedir. Bununla birlikte ürünlerimizi tescil ettirenlere göre dağılımına baktığımızda birliklerin ve kooperatiflerin sayısının çok az olduğu dikkat çekmektedir. Avrupa Birliğinde coğrafi işaretli ürünleri tescil ettiren başta birlikler ve kooperatiflerdir. Birlikler olarak coğrafyamızın verimli topraklarında günümüze miras olarak kalan coğrafi işaretli ürünlerimizi gelecek nesillere ulaşabilmesi için katkı sağlamak bizler için önemlidir" dedi.

"Giresun Tombul Fındığı da tescil için AB Komisyonu'nda"

Giresun Tombul Fındığı tescili için Avrupa Birliği Komisyonuna başvuru yapıldığını belirten Özener, tescil sürecinin hızlanması adına Avrupa Komisyonu Tarım ve Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü ile yakinen görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

Özener, "Coğrafi işaretli ürünler ve geleneksel ürünler küreselleşmenin getirdiği ve getireceği risklere, belirsizliklere karşı yerel hareketlerin, kırsal kalkınmanın ve sürdürülebilir üretimin teşvikini sağlayan bir olgu olarak görülmeli ve bu kalıcı olarak desteklenmelidir. Bu ürünler ile hem kendimize yeteriz ve hem de gelecek kuşakların kendine yeterliliğine şimdiden katkıda bulunmuş oluruz" şeklinde konuştu. - GİRESUN