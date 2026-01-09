Kallas: Rusya'nın Füze Saldırısı AB ve ABD'ye Uyarı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya'nın Ukrayna'ya orta menzilli "Oreşnik" balistik füzesiyle yaptığı saldırının, "Avrupa ile ABD'ye uyarı" niteliğinde olduğunu bildirdi.

Kallas, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Putin barış istemiyor, Rusya'nın diplomasiye cevabı daha fazla füze ve yıkım. Rusya'nın tekrarlayan büyük hava saldırıları şeklindeki bu ölümcül döngü, Ukrayna'ya yardım edene kadar kendini tekrar edecek." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Oreşnik füzesini kullanmasının savaşın açık bir tırmanışı olduğunun altını çizen Kallas, aynı zamanda "Avrupa ile ABD'ye uyarı" teşkil ettiğini belirtti.

Kallas, "AB ülkeleri hava savunma stoklarını daha derinlemesine incelemeli ve hemen teslim etmelidir." tavsiyesinde bulunarak, Rusya'ya karşı daha sert yaptırımların hazırlanması gerektiğini de kaydetti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Rus ordusunun ülkesine "Oreşnik" hipersonik orta menzilli balistik füze ile saldırmasının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) acil toplantıya çağırdıklarını açıklamıştı.