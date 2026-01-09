Kallas: Rusya'nın Füze Saldırısı AB ve ABD'ye Uyarı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kallas: Rusya'nın Füze Saldırısı AB ve ABD'ye Uyarı

09.01.2026 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kaja Kallas, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik füze saldırısını AB ve ABD'ye bir uyarı olarak değerlendirdi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya'nın Ukrayna'ya orta menzilli "Oreşnik" balistik füzesiyle yaptığı saldırının, "Avrupa ile ABD'ye uyarı" niteliğinde olduğunu bildirdi.

Kallas, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Putin barış istemiyor, Rusya'nın diplomasiye cevabı daha fazla füze ve yıkım. Rusya'nın tekrarlayan büyük hava saldırıları şeklindeki bu ölümcül döngü, Ukrayna'ya yardım edene kadar kendini tekrar edecek." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Oreşnik füzesini kullanmasının savaşın açık bir tırmanışı olduğunun altını çizen Kallas, aynı zamanda "Avrupa ile ABD'ye uyarı" teşkil ettiğini belirtti.

Kallas, "AB ülkeleri hava savunma stoklarını daha derinlemesine incelemeli ve hemen teslim etmelidir." tavsiyesinde bulunarak, Rusya'ya karşı daha sert yaptırımların hazırlanması gerektiğini de kaydetti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Rus ordusunun ülkesine "Oreşnik" hipersonik orta menzilli balistik füze ile saldırmasının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) acil toplantıya çağırdıklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Diplomasi, Güvenlik, Ukrayna, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kallas: Rusya'nın Füze Saldırısı AB ve ABD'ye Uyarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2025’te En Çok Çeyrek Altın Basıldı 2025'te En Çok Çeyrek Altın Basıldı
Fırtına Marmara’yı esir aldı Ayasofya Camii’nin alemi düştü, balkonlar bile uçtu Fırtına Marmara'yı esir aldı! Ayasofya Camii'nin alemi düştü, balkonlar bile uçtu
Suriye ordusu, YPG’ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor 142 bin kişi tahliye edildi Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi
Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş İşte ele geçirilenler Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş! İşte ele geçirilenler
Fuhuş operasyonunda tutuklanan işyeri sahibinin talebi operasyonu gölgede bıraktı Fuhuş operasyonunda tutuklanan işyeri sahibinin talebi operasyonu gölgede bıraktı
Beşiktaş’ta ayrılık Yakup Arda’nın yeni adresi 3. Lig Beşiktaş'ta ayrılık! Yakup Arda'nın yeni adresi 3. Lig

14:28
Halep’te YPG’li gruplar anlaşmayı ihlal etti, kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı
Halep'te YPG'li gruplar anlaşmayı ihlal etti, kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı
14:22
Fener taraftarını heyecanlandıran görüntü
Fener taraftarını heyecanlandıran görüntü
13:14
Kredi çekecekler dikkat Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek
Kredi çekecekler dikkat! Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek
13:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan MİT’e Suriye talimatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MİT'e Suriye talimatı
12:29
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
12:27
3 yıl hapsi istenen Mabel Matiz’e hakimden çok konuşulacak soru: Bu soru kalp kırıcı
3 yıl hapsi istenen Mabel Matiz'e hakimden çok konuşulacak soru: Bu soru kalp kırıcı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 14:33:34. #7.11#
SON DAKİKA: Kallas: Rusya'nın Füze Saldırısı AB ve ABD'ye Uyarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.