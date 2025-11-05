Kalmaegi Tayfunu: 66 Ölü - Son Dakika
Dünya

Kalmaegi Tayfunu: 66 Ölü

Kalmaegi Tayfunu: 66 Ölü
05.11.2025 10:41
Kalmaegi Tayfunu: 66 Ölü
Filipinler'de Kalmaegi Tayfunu nedeniyle 66 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi kayıp.

Filipinler'de etkili olan Kalmaegi Tayfunu nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 66'ya ulaştığı bildirildi. Filipinler Sivil Savunma Ofisi (OCD) tarafından yapılan açıklamaya göre; ülkede pazar gününden bu yana etkili olan Kalmaegi Tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi.

ONLARCA KİŞİ KAYIP

Açıklamada, en az 10 kişinin yaralandığı, 26 kişinin ise kayıp olduğu kaydedildi. Yetkililer, Cebu eyaletinde 49 kişinin yaşamını yitirdiğini ve ülke genelinde 700 binden fazla kişinin de tayfundan etkilendiği aktardı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Kalmaegi Tayfunu: 66 Ölü - Son Dakika

Kalmaegi Tayfunu: 66 Ölü
