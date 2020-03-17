Kalp krizi geçiren kaymakam hayatını kaybetti - Son Dakika

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Kalp krizi geçiren kaymakam hayatını kaybetti
6 saat önce
GİRESUN'un Espiye Kaymakamı Dede Musa Baştürk, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:34 Kaynak: DHA
GİRESUN'un Espiye
Kaymakamı Dede Musa Baştürk
, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Espiye Kayymakam'ı Dede Musa Baştürk, öğlen saatlerinde evinde bulunduğu sırada rahatsızlandı. Baştürk, ambulansla Espiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Baştürk, buradaki ilk müdahalenin ardından Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Baştürk, yapılan müdaheleye rağmen kurtarılamadı. Baştürk, 31 Ağustos 2018'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Espiye Kaymakamlığı görevine atanmıştı.
- Giresun
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