Son dakika haberleri | KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN YAKALANAN HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ 7 KİŞİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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Son dakika haberleri | KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN YAKALANAN HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ 7 KİŞİ TUTUKLANDI

15.04.2022 11:14

Son dakika gündem haberi... DİYARBAKIR'da bahçenin demir çitlerini kesip girdikleri kamu kurumundan inşaat malzemesi çalan 8 şüpheliyi polis, 100 saatin üzerinde kamera kaydı izleyerek yakaladı.

DİYARBAKIR'da bahçenin demir çitlerini kesip girdikleri kamu kurumundan inşaat malzemesi çalan 8 şüpheliyi polis, 100 saatin üzerinde kamera kaydı izleyerek yakaladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı.

Olay, 7 Nisan'da Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi'nde meydana geldi. Gece saatlerinde gelen kişiler, bahçenin demir çitlerini kesip kamu kurumuna girdi. İçerideki inşaat malzemelerini alan şüpheliler, getirdikleri sepetli motosiklete yükleyerek bölgeden ayrıldı. Sabah olayı fark edip güvenlik kameralarından hırsızlığı tespit eden kurum çalışanları durumu polise bildirdi.

20 KAMERADA 100 SAATLİK GÖRÜNTÜ İZLENDİ

İhbar üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hırsızların kaçış güzergahında 15 kilometrelik alandaki güvenlik kamerası ve Kent Güvenlik Sistemi Yönetimi (KGYS) kameralarından 100 saatlik görüntü izledi. Ekipler, şüphelilerin M.K., Ü.K., U.K., A.T., A.E. M.K., Y.B. ve C.A.G. olduğunu tespit etti. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklandı, C.A.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haberleri | KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN YAKALANAN HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ 7 KİŞİ TUTUKLANDI
Son dakika haberleri | KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN YAKALANAN HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ 7 KİŞİ TUTUKLANDI
Son dakika haberleri | KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN YAKALANAN HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ 7 KİŞİ TUTUKLANDI
Son dakika haberleri | KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN YAKALANAN HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ 7 KİŞİ TUTUKLANDI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN YAKALANAN HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ 7 KİŞİ TUTUKLANDI - Son Dakika


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