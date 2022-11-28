Kamerun'da cenaze töreni esnasında yaşanan heyelan sebebiyle 14 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kamerun'da cenaze töreni esnasında yaşanan heyelan sebebiyle 14 kişi hayatını kaybetti

28.11.2022 12:57

Kamerun'un başkenti Yaounde'de cenaze töreni için bir araya gelen kalabalık bölgede meydana gelen heyelan sonrası toprağın altında kaldı. Yaşanan olayda 14 kişi hayatını kaybederken, yetkiler yaptığı açıklamada ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu ifade etti.

Kamerun'un başkenti Yaounde'de dün yaşanan toprak kayması felaketi yaşandı. Olayda 14 kişi hayatını kaybetti.

CENAZE TÖRENİNDE TOPRAK KAYDI

Bölge Valisi Naseri Paul Bea, ulusal televizyon kanalı CRTV'de yaptığı açıklamada, Yaounde'nin Damas bölgesinde cenaze töreni yapıldığı sırada heyelan meydana geldiğini duyurdu.

ÖLÜ SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Vali Naseri Paul Bea, dün olayın ardından yaptığı açıklamada, "Cesetleri merkez hastanenin morguna taşıyoruz, diğer insanları veya cesetleri arama çalışmaları ise devam ediyor" demişti. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

SON 1 YILDA ÇOK SAYIDA SEL FELAKETİ YAŞANDI

Afrika'nın en yağışlı şehirlerinden biri olan Yaounde'de, bu yıl şiddetli yağışlar nedeniyle çok sayıda sel felaketi yaşanırken, binlerce kişi yerinden oldu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kamerun'da cenaze töreni esnasında yaşanan heyelan sebebiyle 14 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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