Son Dakika Haberleri: Kamerun'da terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırılarda 8 kişi öldü
Son Dakika Güncel Kamerun'da terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırılarda 8 kişi öldü - Son Dakika

Kamerun'da terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırılarda 8 kişi öldü

6 saat önce

Kamerun'da terör örgütü Boko Haram'ın Uzak Kuzey eyaletinde düzenlediği saldırılarda 8 sivil yaşamını yitirdi.

Kamerun'da terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırılarda 8 kişi öldü, System.String[]

Kamerun'da terör örgütü Boko Haram'ın Uzak Kuzey eyaletinde düzenlediği saldırılarda 8 sivil yaşamını yitirdi.

Yerel basındaki haberlere göre, Boko Haram üyeleri cumartesi gününden bu yana Nijerya sınırı yakınındaki Rang köyüne ve Tolkomari beldesine saldırı düzenledi.

Nijeryalı mültecilerin yaşadığı Rang köyündeki saldırıda 3 köylü öldü. Teröristler evleri soyduktan sonra ateşe verdi. Köylülerin çoğu yakınlardaki diğer köylere sığındı.

Gece Tolkomari beldesine saldırı düzenleyen teröristler 5 sivili kaçırdı. Sabah kaçırılan kişilerin cesetleri bulundu.

Yerel yetkililer ise terör örgütü Boko Haram'ın geçen hafta en az 10 kişiyi öldürdüğünü, 20'ye yakın kişiyi kaçırdığını belirtti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından, ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de ise 2015'ten bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Kamerun'un Uzak Kuzey bölgesi, şubat 2015'ten bu yana Boko Haram saldırılarına maruz kalıyor. Uluslararası Göç Örgütünün ocak 2019 tarihli raporuna göre, yaklaşık 3,9 milyon nüfuslu bölgede, terör örgütünün saldırıları en az bir milyon kişiyi yerinden etti.

Boko Haram, Kamerun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 09:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Misafir olarak kaldığı evin sahibini boğazından bıçaklayarak öldürdü
Ayşe'yi öldürmekle suçlanan doktor ilk kez konuştu: Eve geldiğimde parmakları morarmıştı Ölen İngiliz eski istihbarat subayının Büyükada'daki evinin önünde gizemli kadın Görevden alınan HDP'li belediye başkanları tutuklandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 04:01:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kamerun'da terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırılarda 8 kişi öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]