Ekonomi

Bakan Şimşek: Yapay zeka sayesinde 2 milyar TL'nin üzerinde verimsiz harcama önlendi

28.12.2025 12:16
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamu harcamalarında etkinliği artırmak ve tasarruf sağlamak amacıyla geliştirdiği yapay zeka destekli Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi'yle son bir yıl içinde 2 milyar liranın üzerinde verimsiz harcamanın önüne geçti. Gelişmeyi duyuran Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Yapay zeka destekli analizler sayesinde verimsiz harcamalar tespit ediliyor, kamu kaynaklarının önceliklere uygun kullanımı sağlanıyor" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yapay zeka destekli uygulamalar ile mali süreçlerde başlattığı dijital dönüşüme hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, kamu mali yönetiminde etkinliğin artırılması, kaynak kullanımında tasarruf sağlanması ve karar alma süreçlerinin güçlendirilmesi amacıyla geliştirilen BKMYBS ile planlama, bütçeleme, harcama, muhasebe, raporlama ve denetim dahil olmak üzere tüm mali süreçler bütüncül bir yaklaşımla dijital ortama taşındı. Bu kapsamda kamu mali işlemleri uçtan uca dijitalleştirilerek standartlaştırıldı, süreçler daha hızlı, izlenebilir ve etkin biçimde yürütülür hale geldi. BKMYBS, halihazırda merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından aktif biçimde kullanılıyor.

YEREL YÖNETİMLERDE YAYGINLAŞTIRILACAK

Sisteme, 2026 yılında mahalli idarelerin de dahil edilmesi hedeflenirken, başta belediyeler olmak üzere, tüm yerel yönetimlerde yaygınlaştırılması planlanıyor. Sistemin sağladığı dijitalleşmeyle kağıda dayalı işlemler büyük ölçüde azaltıldı, zaman, mekan ve işlem maliyetlerinde önemli tasarruflar sağlandı. Elektronik ortamda yürütülen mali işlemler sayesinde 2023-2025 döneminde yaklaşık 5 bin ton karbon emisyonunun önüne geçildi.

Sisteme entegre edilen yapay zeka destekli analitik ve risk analiz uygulamaları, mali verilerin anlık ve detaylı şekilde değerlendirilmesine de imkan tanıyor. e-Mali denetim kapasitesi güçlendirilirken, risk odaklı denetim yaklaşımı daha etkin hale getiriliyor. Özellikle son bir yıl içinde 2 milyar liranın üzerinde verimsiz harcama önlendi. Böylece, kamu kaynaklarının korunmasına yönelik etkin bir kontrol mekanizması işletildi.

"VERİMSİZ HARCAMALAR TESPİT EDİLİYOR"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yaptığı değerlendirmede, bu uygulamalarla, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir kamu mali yönetimi altyapısını oluşturduklarını belirterek, şunları kaydetti: "Yapay zeka destekli analizler sayesinde verimsiz harcamalar tespit ediliyor, harcamalarda etkinlik ve verimliliğin artırılarak kamu kaynaklarının önceliklere uygun kullanımı sağlanıyor. Ayrıca üretilen analitik çıktılarla karar alma süreçleri güçlü veri temelli bir yapıya kavuşturuluyor. Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi'nin mali saydamlık, hesap verebilirlik ve etkin kamu yönetimi ilkeleri doğrultusunda kamu kaynaklarının verimli ve çevreye duyarlı bir anlayışla yönetilmesine kararlılıkla devam edilecek."

Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Dijital Dönüşüm, Mehmet Şimşek, Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Kamu, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • ALİÇO null ALİÇO null:
    verimsiz harcama mı? kamu kurumlarının bütçelerini bitirebilmek için yıl içinde yaptıklarını yıkıp tekrar yapmaları bu dediğinin içinde mi acaba? 11 1 Yanıtla
  • Sk 06 Sk 06:
    verimsiz harcama önce sizin zekanızı sorgulasın 3 kuruşluk işi 100 kuruşa yapanlar birtane adam kalmaz liyakatsız tipler 11 0 Yanıtla
  • Özdemir Pehlivan Özdemir Pehlivan:
    vatandaşla ilgili olumlu tek bir söz yok hep vergi ceza başka bir şey yok yazıklar olsun 10 0 Yanıtla
  • Bakış Açısı Bakış Açısı:
    Öncelikle çalışmayan memurları çalışacak pozisyonlara getirin. Gariban memurlar en çok çalışıyor. Arkası olanlar gereksiz yerlerde zaman geçiriyor. Buna acil el atılmalı. 7 0 Yanıtla
  • Sezgin Altınbaş Sezgin Altınbaş:
    İşinize gelen şeylerde vergi kaçırmasın millet 2 kuruş daha fazla almasın diye hertürlü teknolojiyi ülkeye getiriyonuz ama iş zamlara emekliye asgariye gelince eskileri örnek gösteriyorsunuz 5 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Bakan Şimşek: Yapay zeka sayesinde 2 milyar TL'nin üzerinde verimsiz harcama önlendi
