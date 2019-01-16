Kamuya Ücretsiz Çalışma Protokolü İmzalandı
57 dakika önce
Kırşehir Valiliği ile Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında "Kamuya Ücretsiz Çalışma Protokolü" imzalandı.
Kırşehir Valiliği
ile Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında "Kamuya Ücretsiz Çalışma Protokolü" imzalandı.
Vali İbrahim Akın, imza töreninden sonra yaptığı konuşmada, imzalanan protokol ile haklarında mahkemelerce kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalışma yükümlülüğü verilen kişilerin kamu kurumlarında ücretsiz olarak çalışacaklarını söyledi.
İmzalanan protokolün birçok alanda yaşanan eleman açığının kapanması konusunda faydalı olacağını belirten Vali Akın, "İmzalanan işbirliği protokolünün amacı, salıverilen ya da kamu hizmeti cezası verilen yükümlülerin kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştırılarak toplum içinde rehabilite edilmesinin sağlanmasıdır. Valiliğimize bağlı tüm kamu kurum ve kuruluşları ile kamuya hizmet veren özel kuruluşları kapsayan protokol, mahkemece verilen kararlara istinaden temizlik, genel idare hizmetleri, bakım ve onarım veya çevre düzenlemesi iş kolunda ücretsiz olarak kamu yararına çalışmasını kapsamaktadır." dedi.
Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş
de konuşmasında, imzalanan protokol ile çeşitli sebeplerden dolayı haklarında hüküm verilen kişilerin kamu kurumlarında çalıştırılmasının amaçlandığını, hükümlülerin resmi kurumlarda çalıştırılarak kamu yararına faydalı işler yapmasının sağlandığını söyledi. - KIRŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 08:53 Kaynak: İHA
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