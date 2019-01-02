Kamyon Devrildi: 1 Ölü
1 saat önce
- Sürücünün çıkarılışı Kaza yerinden görün Yalova'da kamyon devrildi: 1 ölü YALOVA (AA) – Yalova'da portakal kamyonun devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
- Sürücünün çıkarılışı
Kaza yerinden görün Yalova
'da kamyon devrildi: 1 ölü
YALOVA (AA) – Yalova'da portakal kamyonun devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Yalova- Bursa
Karayolu'nda Yalova istikametinde seyreden 09 AAR 365 plakalı kamyon sürücüsü U.Ü, Soğucak
köyü mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına devrilen kamyonun sürücüsü olay erinde yaşamını yitirdi. Kaza sonrası olay yerinde jandarma önlem aldı ve karayolu bir süre tek şeritten verildi.
Kazayla ilgili tahkikat sürdürülüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:37 Kaynak: AA
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