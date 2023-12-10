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Kamyon, gece uzun yolda koyun sürüsünün içinden geçti! Dehşet anları kamerada - Son Dakika
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Kamyon, gece uzun yolda koyun sürüsünün içinden geçti! Dehşet anları kamerada

Gecenin karanlığında ilerleyen bir kamyon şoförü, aniden karşısına çıkan koyun sürüsünü fark etmedi. Hızını alamayan sürücü, koyunları tek tek ezdi. Dehşet anları kamyonun kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

10.12.2023 - 11:23,  Güncelleme: 11:32
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Son dönemlerde yaşanan ilginç kazalara bir yenisi daha eklendi. Gece karanlıkta yoluna devam eden kamyon şoförü, koyun sürüsünün aniden karşısına çıkması ile neye uğradığını şaşırdı.

GERİDE ÇOK BÜYÜK ZAYİAT BIRAKTI

Dehşete düşüren kazada sürünün içinden geçen kamyon, geride çok büyük bir zayiat bıraktı. Kamyondaki kamera tarafından kaydedilen kaza anına ait görüntüle kısa sürede sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.

Kamyon, gece uzun yolda koyun sürüsünün içinden geçti! Dehşet anları kamerada
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Trafik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kamyon, gece uzun yolda koyun sürüsünün içinden geçti! Dehşet anları kamerada - Son Dakika
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