Kamyonet Köpek Meks'in Üzerinden Geçti

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde yol kenarında yatarken kamyonetin üzerinden geçtiği 'Meks' adlı sahipli köpek öldü. O anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, 9 Ocak'ta, Ürkmez Mersin Alanı Mahallesi 6142 Sokak'ta meydana geldi. İbrahim K. yönetimindeki 35 CBV 596 plakalı kamyonet, sokakta yol kenarında yatan 'Meks' isimli köpeğin üzerinden geçti. Sürücü durmayıp, olay yerinden ayrıldı. O anlar, bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, aracına giden İbrahim K.'nin yola baktığı, ardından kamyonetine bindiği ve harekete geçtikten bir süre sonra 'Meks'in üzerinden geçtiği yer alıyor. Meks tekerin altında kaldıktan sonra aracını durduran İbrahim K.'nin, inmeyip birkaç saniye bekledikten sonra yoluna devam ettiği görülüyor.

Köpeğin bir şirkette ağır vasıta şoförü olan sahibi Hasan Şahin, "Meks'i 14 yıl önce Narlıdere'de bir barınaktan sahiplendim. Evladımdı. Çok iyi bir köpekti. Sürücü aracına gitmeden yola bakıyor. Görmemesi imkansız. Sonra aracın altına alıyor. Duraklıyor. İnsan bir bakar, neyin üstünden geçiyorum diye. İnmiyor aracından. Meks'in yerinde bir çocuk da olabilirdi. Çok üzülüyorum. Olayın peşini bırakmayacağım" diye konuştu.

Haber: Kadir ÖZEN/ İZMİR, DHA)