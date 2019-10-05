Son Dakika Haberleri: Kamyonet takla attı: 3 yaralı
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Kamyonet takla attı: 3 yaralı

1 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin takla attığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kamyonet takla attı: 3 yaralı, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin takla attığı kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, Bursa- Ankara karayolu Ümitalan rampasında meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya yönüne giden Tuncer Kokşa (32) yönetimindeki 16 KHU 74 plakalı kamyonet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp takla attı. Kazada, ters dönen kamyonetin sürücüsü Tuncer Koşka ile yanındaki Uğuz Demirel (22) ve Adem Kokşa (42) yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.


İnegöl, Ankara, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:39 Kaynak: DHA
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