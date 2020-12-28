Kamyonetin çarptığı çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

Kamyonetin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
28.12.2020 19:28
İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, kamyonetin çaptığı 4 yaşındaki Berat Kaçar hayatını kaybetti.
İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, kamyonetin çaptığı 4 yaşındaki Berat Kaçar hayatını kaybetti.
Kaza, saat 15.30 sıralarında Örnekköy Mahallesi'nde meydana geldi. Ş.B.(40) yönetimindeki kamyonet, evinin bulunduğu sokakta oynayan Berat Kaçar'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Kaçar'ı, mahalledeki vatandaşlar özel bir hastanaye götürdü. Burada yapılan müdahalelere rağmen talihsiz çocuk hayatını kaybetti. Polis, kamyonet sürücüsünü gözaltına aldı.
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