Son dakika haber! Kamyonetle motosikletin çarpıştığı kaza kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Kamyonetle motosikletin çarpıştığı kaza kamerada

06.07.2022 17:58

Son dakika habere göre MANİSA'nın Salihli ilçesinde, kamyonetle motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, kamyonetle motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı. Kaza, bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Yeşilkavak Mahallesi'nde meydana geldi. Salihli istikametine giden M.Ö. (69) idaresindeki plakasız sepetli motosiklet ile aynı yöne giden H.S.'nin (60) kullandığı 45 KA 0274 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosikletin sürücü M.Ö., çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza, bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


YORUMLAR
500
KAMYONETLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA KAMYONETLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA MOTOSİKLET İLE BİSİKLETİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA; 3 AĞIR YARALI MOTOSİKLET İLE BİSİKLETİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA; 3 AĞIR YARALI
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Kamyonetle motosikletin çarpıştığı kaza kamerada - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:13 Okan Buruk talimatı verdi Galatasaray yönetimi gaza bastı! Nwakaeme'nin menajeriyle görüşmeler başladı
17:58 Marketten hırsızlık yaptığı için gözaltına alınan şahıs "Canım çekti, üzüm çaldım" demişti, gerçek ortaya çıktı: 30 kilo pirinç ve tüp çalmış
17:53 Konya Şehir Hastanesi'nde saldırganın doktoru neden öldürdüğü ortaya çıktı! Bakan Koca paylaştı
17:46 Türkiye'de sıcaklar artınca zehirli çıyanlar aramıza karıştı! Felç bile ediyor
17:33 Konya'daki silahlı saldırgan, annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu için doktoru öldürmüş
17:30 Fenerbahçe'den silahla vurularak katledilen Doktor Ekrem Karakaya için taziye mesajı: Sağlıkta şiddete hayır
17:22 Sağlıkçılar Konya Şehir Hastanesi'nde yaşanan silahlı saldırıyı protesto etti: Doktora uzanan eller kırılsın
17:08 Terk ettiği yavru köpeğin yanına not bıraktı: Sahibim beni çok seviyordu ama uçağa binmeme maddi gücü yetmedi
16:59 Gökhan Gönül artık TFF'de! 37 yaşındaki futbolcu memleketine dönüyor
16:32 Şaşırtan karar! Futbolu bırakacağı düşünülen İbrahimovic imzayı attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 18:23:09. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Kamyonetle motosikletin çarpıştığı kaza kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement