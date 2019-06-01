Kamyonun dorsesi üst geçide çarptı 1 yaralı
1 saat önce
ADIYAMAN'da, kamyonun açık unutulan dorsesinin üst geçide çarpması sonucu sürücünün yanında bulunan Mehmet Mustafa Atalay yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 04:15 Kaynak: DHA
ADIYAMAN'da, kamyonun açık unutulan dorsesinin üst geçide çarpması sonucu sürücünün yanında bulunan Mehmet Mustafa
Atalay yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Sümerevler Mahallesi meydana geldi. Kahta
yönünde giden İbrahim Atalay
yönetimindeki 02 AAN 152 plakalı kamyonun açık unutulan dorsesi üst geçide çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan kamyondaki sürücüsünün yanında bulunan Mehmet Mustafa Atalay yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Atalay, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Atalay'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza sonrası kısmi olarak trafiğe kapanan yol, kamyonun çekilmesiyle normal akışa döndü. Polis
kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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