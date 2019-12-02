Son Dakika Haberleri: Kanada'da 40 araç zincirleme kaza yaptı, 1 ölü
Son Dakika Dünya Kanada'da 40 araç zincirleme kaza yaptı, 1 ölü - Son Dakika Dünya

Kanada'da 40 araç zincirleme kaza yaptı, 1 ölü

6 saat önce

Kanada'nın Kingston şehri yakınlarında yoğun kar yağışı nedeniyle zincirleme kaza medyadana geldi.

Kanada'da 40 araç zincirleme kaza yaptı, 1 ölü, System.String[]

Kanada'nın Kingston şehri yakınlarında yoğun kar yağışı nedeniyle zincirleme kaza medyadana geldi. Kanada Polisi, yaklaşık 40 aracın karıştığı kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kanada Polisi'nin yaptığı açıklamaya göre Ontario Eyaletine bağlı Kingston şehri yakınlarındaki otoyolda kar kalınlığı 15 cm'ye ulaşırken, yolun kayganlaşması nedeniyle yaklaşık 40 aracın karıştığı zincirleme kaza medydana geldi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi de yaralandı. Yolun bu sabah itibariyle trafiğe açıldığı bildirildi.


Kanada, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 09:24 Kaynak: DHA
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