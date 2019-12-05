Son Dakika Haberleri: Kanada'da esrar yetiştiriciliği üzerine diploma programı açılıyor
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Kanada'da esrar yetiştiriciliği üzerine diploma programı açılıyor

6 saat önce

Kanada'nın Montreal kentindeki McGill Üniversitesi, haziran ayında başlayacak program kapsamında gelecek yıldan itibaren öğrencilerine esrar yetiştirmeyi öğretecek. Böylelikle McGill Üniversitesi, ülkenin esrar üzerine diploma programı açan ilk üniversitesi olacak

Kanada'da esrar yetiştiriciliği üzerine diploma programı açılıyor, System.String[]

Kanada'nın Montreal kentindeki McGill Üniversitesi, haziran ayında başlayacak program kapsamında gelecek yıldan itibaren öğrencilerine esrar yetiştirmeyi öğretecek. Böylelikle McGill Üniversitesi, ülkenin esrar üzerine diploma programı açan ilk üniversitesi olacak.


Montreal Gazette'de çıkan habere göre, McGill Üniversitesi bünyesinde gelecek yıl "Ticari Esrar Diploma Programı" açılacak.

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Montreal, Kanada, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 09:43 
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