Kanada sandık başına gidiyor: Justin Trudeau'nun zorlu zeçimi
1 saat önce
Kanada’da bugün yapılan genel seçimlerde halk yeni başbakanını seçmek için sandık başına gidiyor. Son 2015 seçimlerini açık arayla kazanan Justin Trudeau’nun bu sefer kazanması kesin değil.
Bu seçimin Trudeau ile Andrew Scheer’in Muhafazakar Partisi arasında geçmesi bekleniyor
Kanada'da bugün yapılan genel seçimlerde halk yeni başbakanını seçmek için sandık başına gidiyor. Uzmanlara göre son 2015 seçimlerini açık arayla kazanan Justin Trudeau'nun bu sefer kolay galibiyet alması zor görünüyor.
Federal Parlamentonun 338 üyesi belirleyecek seçimin Trudeau önderliğindeki Liberal Parti ve Andrew Scheer'in Muhafazakar Partisi arasında geçmesi bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:46
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