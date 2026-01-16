Kanada ve Çin Yeni Ortaklık Kuruyor

Çin ile gerilimli bir dönemin ardından Pekin'i ziyaret eden Kanada Başbakanı Mark Carney, iki ülkenin yeni bir stratejik ortaklık kurma yönünde ilerlediğini söyledi.

BBC'nin haberine göre, Carney, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Pekin'de görüştü.

Carney, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Kanada ile Çin'in ticaret, enerji, tarım ve deniz ürünleriyle karşılıklı kazanım sağlayabilecek diğer alanlarda işbirlikleri ve "yeni bir stratejik ortaklık" üzerine çalıştıklarını vurgulayarak, "Ortaklıkta kaydedilen ilerleme, bizi yeni dünya düzenine iyi şekilde hazırlıyor." dedi.

Bir gazetecinin, "yeni dünya düzeni" ifadesiyle neyi kastettiği sorusuna Carney, "Mevcut mimari, yani çok taraflı sistem aşınıyor, zayıflatılıyor. Soru, bunun yerine neyin inşa edileceği." yanıtını verdi.

Carney, Grönland'a ilişkin bir soru üzerine Danimarka ile NATO müttefiki olduklarına işaret ederek, "Danimarka ile NATO ortaklığı içindeyiz. 5. ve 2. maddeler kapsamındaki yükümlülüklerimiz geçerlidir ve bu yükümlülüklerin tamamen arkasındayız." ifadesini kullandı.

Kanada ve Çin ek gümrük vergileri konusunda anlaştı

"Yeni bir stratejik ortaklık" kapsamında Kanada, ABD'ye paralel olarak 2024'te Çin'den ithal elektrikli araçlara getirdiği yüzde 100 ek gümrük vergisini kaldıracak.

Kanada, bunun yerine elektrikli araç ithalatına kota getirerek, yılda 49 bin aracın altında kalan ithalata yüzde 6,1 gümrük vergisi uygulayacak.

Çin de buna karşılık, aynı dönemde Kanada'nın tarife artışına misilleme olarak, bu ülkeden ithal kolza yağı, küspesi ve tohumlarına getirdiği ek yüzde 100 gümrük vergisini mart itibarıyla yüzde 15 dolaylarına çekecek.

Tarife gerilimi

Kanada'da önceki Başbakan Justin Trudeau liderliğindeki hükümet, 2024'te, ABD'de dönemin Başkanı Joe Biden hükümetinin aldığı kararı izleyerek, Çin'den ithal elektrikli araçlara yüzde 100, alüminyum ile çelik ürünlerine de yüzde 25 gümrük vergisi getirmişti.

Çin, bu tarife artışlarının Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına aykırı olduğunu savunarak, Kanada aleyhine şikayet başvurusunda bulunmuş, ayrıca bu ülkeye karşı "ayrımcılık" soruşturması başlatmıştı.

Gümrük tarifelerinin artırılması nedeniyle ilk kez bir ülke hakkında "ayrımcılık" gerekçesiyle soruşturma başlatan Pekin yönetimi, Kanada'dan ithal kolza yağı, küspe ve tohumlara ek yüzde 100, deniz ürünleri ile domuz etine ise ek yüzde 25 gümrük vergisi getirerek karşılık vermişti.

ABD'nin en büyük ticaret ortaklarından Çin ve Kanada, Başkan Donald Trump'ın yeniden iktidara gelmesinin ardından tek taraflı tarife artışlarıyla dünya ticaretini ülkesinin lehine değiştirmeye yönelik politikasında ilk hedef aldığı ülkeler arasında yer almıştı.

Her iki ülkenin Washington yönetimiyle tarifeler konusunda yaşadığı gerilim, aralarındaki ticaret sorunlarının çözümü için de bir inisiyatif oluşturmuştu.