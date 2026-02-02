Kanalizasyondan gelen sesi duyunca bir an bile düşünmeyip atladı - Son Dakika
Yaşam

Kanalizasyondan gelen sesi duyunca bir an bile düşünmeyip atladı

Kanalizasyondan gelen sesi duyunca bir an bile düşünmeyip atladı
02.02.2026 11:43
Güney Amerika'da kanalizasyondan gelen yavru ördeklerin sesini duyan kadın, bir an bile tereddüt etmeden eteğini ve ayakkabılarını çıkararak yavru ördeklerin hayatını kurtardı.

Güney Amerika sokaklarında kaydedilen bir video, sosyal medyada milyonlarca izlenme alarak büyük ilgi topladı. Görüntülerde bir kadın, yoldan geçerken kanalizasyon kapağının altından gelen çaresiz yavru ördek seslerini fark ediyor. Seslerin kaynağını bulmak için hemen harekete geçen kadın, eteğini ve ayakkabılarını çıkararak kanalizasyon mazgalına atlıyor ve içeri dalıyor.

GÜVENLİ BİR ALANA TAŞIDILAR

Videoda, kadın kara su ve kirli zemine aldırış etmeden yavru ördeklerden birini başka bir kişiyle birlikte kurtarıyor. Ardından birer birer mazgaldan çıkarılan yavru ördekler, güvenli bir alana taşınıyor. Kurtarılmayı bekleyen tüm yavruların bir araya getirildiği çim alanda ördek annesinin yanına koşması duygusal anlara sahne oluyor.

GÖRÜNTÜLER BÜYÜK SES GETİRDİ

Dış basında "insanlığın güzel yüzü" olarak nitelendirilen bu olay, sosyal medyada da büyük yankı oluşturdu. İzleyiciler, kadının ani refleksini ve fedakârlığını övgü dolu sözlerle paylaşıyor. Bir yorumda, "Böyle anlar insanlığa olan inancımı yeniliyor" denilirken başka bir kullanıcı, "Bu kadın gerçek bir kahraman" ifadelerini kullandı.

Hayvan Hakları, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kanalizasyondan gelen sesi duyunca bir an bile düşünmeyip atladı - Son Dakika

2.02.2026 11:49:14.
SON DAKİKA: Kanalizasyondan gelen sesi duyunca bir an bile düşünmeyip atladı - Son Dakika
