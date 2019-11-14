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Kanallar şehri Venedik sular altında
6 saat önce
Venedik sular altında kalmasına rağmen turistler sulara aldırmadan San Marco Meydanı'nda fotoğraf çekmeye devam ettiView on euronews.
Venedik sular altında kalmasına rağmen turistler sulara aldırmadan San Marco Meydanı'nda fotoğraf çekmeye devam ettiView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 06:54
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