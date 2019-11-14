Son Dakika Haberleri: Kanallar şehri Venedik sular altında
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Kanallar şehri Venedik sular altında

6 saat önce

Venedik sular altında kalmasına rağmen turistler sulara aldırmadan San Marco Meydanı'nda fotoğraf çekmeye devam ettiView on euronews.

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Venedik sular altında kalmasına rağmen turistler sulara aldırmadan San Marco Meydanı'nda fotoğraf çekmeye devam ettiView on euronews

Kanallar şehri Venedik sular altında

Venedik, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 06:54 
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