Kanarya Adaları'nda 10 Ton Kokain Operasyonu

Kanarya Adası açıklarındaki bir gemide 10 ton kokain ele geçirilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Türkiye'de 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 12 kişiden 10'u tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nca başlatılan soruşturmada, 7 Ocak 2026 tarihinde İspanya güvenlik birimlerince Kanarya Adası açıklarında uluslararası sularda seyir halinde bulunan 'Unıted S' isimli gemiye operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 ton kokain ele geçirilirken, gemide bulunan 4'ü Türk vatandaşı 13 mürettebatın yakalandığı bilgisine ulaşıldı.

6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bu gelişmenin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul merkezli olmak üzere Mersin, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Hatay'da toplam 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda Çetin G., Engin Ç., Mesut Y., Fares D., Semra A., Ahmet A., Abdurrahman K., Sulayman M., Mehmet Murat B., İbrahim Y., Hasan C. A.A. ve M.B.A. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 10'u tutuklanırken, A.A. ve M.B.A adli kontrol ile serbest bırakıldı.

4 ŞÜPHELİ İSPANYA'DA TUTUKLU

Soruşturma kapsamında 3 şüphelinin yurt dışında firari olduğu, haklarında yakalama kararı çıkarıldığı ve kırmızı bülten sürecinin başlatıldığı öğrenildi. Gemide mürettebat olarak bulunan Kubilay Y., Ali Osman A., Remzi K. ve Atanur A.'in ise İspanya'da tutuklu oldukları belirtildi.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında şüphelilere ait taşınır ve taşınmaz mallar, şirket ve ortaklık payları, banka hesapları ile kripto varlıklarına Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla el konuldu.