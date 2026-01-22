Kanarya Adaları'nda 10 Ton Kokain Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kanarya Adaları'nda 10 Ton Kokain Operasyonu

22.01.2026 09:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de 6 ilde düzenlenen operasyonda 12 kişiden 10'u tutuklandı; 10 ton kokain ele geçirildi.

Kanarya Adası açıklarındaki bir gemide 10 ton kokain ele geçirilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Türkiye'de 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 12 kişiden 10'u tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nca başlatılan soruşturmada, 7 Ocak 2026 tarihinde İspanya güvenlik birimlerince Kanarya Adası açıklarında uluslararası sularda seyir halinde bulunan 'Unıted S' isimli gemiye operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 ton kokain ele geçirilirken, gemide bulunan 4'ü Türk vatandaşı 13 mürettebatın yakalandığı bilgisine ulaşıldı.

6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bu gelişmenin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul merkezli olmak üzere Mersin, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Hatay'da toplam 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda Çetin G., Engin Ç., Mesut Y., Fares D., Semra A., Ahmet A., Abdurrahman K., Sulayman M., Mehmet Murat B., İbrahim Y., Hasan C. A.A. ve M.B.A. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 10'u tutuklanırken, A.A. ve M.B.A adli kontrol ile serbest bırakıldı.

4 ŞÜPHELİ İSPANYA'DA TUTUKLU

Soruşturma kapsamında 3 şüphelinin yurt dışında firari olduğu, haklarında yakalama kararı çıkarıldığı ve kırmızı bülten sürecinin başlatıldığı öğrenildi. Gemide mürettebat olarak bulunan Kubilay Y., Ali Osman A., Remzi K. ve Atanur A.'in ise İspanya'da tutuklu oldukları belirtildi.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında şüphelilere ait taşınır ve taşınmaz mallar, şirket ve ortaklık payları, banka hesapları ile kripto varlıklarına Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla el konuldu.

Kaynak: DHA

Kanarya Adaları, Güvenlik, Türkiye, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kanarya Adaları'nda 10 Ton Kokain Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Atatürk’ün komutanlığını yaptığı tümenle ilgili gerçek 111 yıl sonra ortaya çıktı Atatürk'ün komutanlığını yaptığı tümenle ilgili gerçek 111 yıl sonra ortaya çıktı
Bahçeli: DEM Parti, Türk bayrağının indirilmesinden birinci derecede sorumludur Bahçeli: DEM Parti, Türk bayrağının indirilmesinden birinci derecede sorumludur
Trump ile ne konuştular Erdoğan görüşmenin detaylarını açıkladı Trump ile ne konuştular? Erdoğan görüşmenin detaylarını açıkladı
Şivan Perver, ağlayarak ABD’ye tepki gösterdi: Bizi kullanıp attınız Şivan Perver, ağlayarak ABD'ye tepki gösterdi: Bizi kullanıp attınız
İran Devrim Muhafızları en yüksek teyakkuz seviyesine geçti İran Devrim Muhafızları en yüksek teyakkuz seviyesine geçti
Acun Ilıcalı’nın ortağı Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı Acun Ilıcalı'nın ortağı Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı

10:11
100’den fazla deprem oldu, uzman isim endişeyi artırdı: Kudurdu
100'den fazla deprem oldu, uzman isim endişeyi artırdı: Kudurdu
10:03
Bayrak indirme olayı sonrası ayağa kalkan ilçe: Bize mal etmesinler
Bayrak indirme olayı sonrası ayağa kalkan ilçe: Bize mal etmesinler
09:48
Müge Anlı, canlı yayında kocasından dert yandı
Müge Anlı, canlı yayında kocasından dert yandı
09:44
Akaryakıta anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor Fiyat psikolojik sınıra dayandı
Akaryakıta anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor! Fiyat psikolojik sınıra dayandı
09:18
Bedelli askerlik yerleri açıklandı
Bedelli askerlik yerleri açıklandı
08:56
AK Partili vekilin yaptığı MHP’li Adan’ı çıldırttı: Terbiyesizlik, ahlaksızlık
AK Partili vekilin yaptığı MHP'li Adan'ı çıldırttı: Terbiyesizlik, ahlaksızlık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 10:39:35. #7.11#
SON DAKİKA: Kanarya Adaları'nda 10 Ton Kokain Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.