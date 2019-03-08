Son Dakika Haberleri: Kandil Simitleri Bozüyük Belediyesi'nden

Kandil Simitleri Bozüyük Belediyesi'nden

37 dakika önce

Bozüyük Belediyesi tarafından mübarek Regaib Kandili nedeni ile ilçe genelindeki tüm cami ve mescitlerde kandil simidi dağıtılırken Garnizon Komutanlığı, Jandarma Komutanlığı, açık cezaevi, hafızlık kursları ve yetiştirme yurtları da unutulmadı.

Kandil Simitleri Bozüyük Belediyesi'nden, System.String[]
Bozüyük Belediyesi tarafından mübarek Regaib Kandili nedeni ile ilçe genelindeki tüm cami ve mescitlerde kandil simidi dağıtılırken Garnizon Komutanlığı, Jandarma Komutanlığı, açık cezaevi, hafızlık kursları ve yetiştirme yurtları da unutulmadı.

Bozüyük'te vatandaşlar üç ayların başlangıcı ve yılın ilk kandili olan Regaib Kandili'ni coşku içerisinde kutlamanın heyecanını yaşadı. Tüm camilerin dolduğu mübarek gecede verilen vaazlarda Regaib Kandili'nin önemi anlatılırken vatandaşlar okunan Kur'an-ı Kerim, ilahi ve dualarla maneviyatı doyasıya yaşamanın mutluluğunu yaşadılar. Yatsı namazının ardından Bozüyük Belediyesi tarafından tüm camilerde cemaate kandil simidi dağıtıldı. 12 bin adet kandil simidinin ikram edildiği Regaib Kandili'nde simitler camilerin yanı sıra Garnizon Komutanlığı, Jandarma Komutanlığı, açık cezaevi, hafızlık kursları ve yetiştirme yurtlarında da dağıtıldı.

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, yatsı namazını 4 Eylül Mahallesi'nde Osmanlı Camii'nde eda etti ve cami cemaati ile görüşerek kandillerini kutladı. Başkan Bakıcı ayrıca gün içerisinde Soğukpınar Hafız Yetiştirme Yurdu'nu ziyaret ederek küçük hafızlarla bir araya geldi. Başkan Bakıcı beraberindeki Belediye Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu ve AK Parti İlçe Başkanı Hüsnü Ersoy ile birlikte geçekleştirdiği ziyarette küçük hafız adaylarından Kur'an-ı Kerim dinledi. Öğrencilerle sohbet eden ve bir ihtiyaçlarının olup olmadığını soran Başkan Bakıcı "Hafız olmak için eğitim alan öğrencilerimizi, bu yola çocuklarını yönlendiren anne ve babaları tebrik ediyorum. Öğrencilerimizin kısa zaman hafız olup, öğrendikleriyle yaşamaları ve hayatlarında uygulamalarını temenni ediyorum" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:16 Kaynak: İHA

Jandarma, Garnizon Komutanlığı, Regaib Kandili, Bozüyük, Güncel
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