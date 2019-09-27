Son Dakika Haberleri: Kandilli Rasathanesi uyardı: Enerji bir gün dışarı çıkacak, gitgide de o sona yaklaşıyoruz
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Kandilli Rasathanesi uyardı: Enerji bir gün dışarı çıkacak, gitgide de o sona yaklaşıyoruz

1 saat önce

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Marmara'daki olası deprem için "Burada bir enerji birikiyor ve bu enerji bir gün dışarı çıkacak. Ne zaman olacağını maalesef bilmiyoruz. Ama olacağını ve gitgide de o sona yaklaştığımızı söyleyebilirim" dedi.

Kandilli Rasathanesi uyardı: Enerji bir gün dışarı çıkacak, gitgide de o sona yaklaşıyoruz, System.String[]

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, "Anadolu plakası ortalama her sene 2,5 santimetre batıya doğru kayıyor. Burada bir enerji birikiyor ve bu enerji bir gün dışarı çıkacak. Ne zaman olacağını maalesef bilmiyoruz. Ama olacağını ve gitgide de o sona yaklaştığımızı söyleyebilirim. Ama zaman vermemiz mümkün değil." dedi.


Özener, Kandilli Rasathanesi'nde düzenlediği basın toplantısında, dün 13.59'da Silivri'nin güneyinde yaklaşık 20-25 kilometre açığında 5,7 büyüklüğünde, yaklaşık 13 kilometre derinlikte, 24 Eylül'de de 4,7'lik deprem meydana geldiğini hatırlattı.

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Kandilli Rasathanesi, Haluk Özener, Deprem, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 04:45 
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Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener: Gitgide sona yaklaştığımızı söyleyebilirim
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