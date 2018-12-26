Son Dakika Haberleri: Kanserin 3 Boyutlu Sanal Gerçeklik Modeli Geliştirildi

Kanserin 3 Boyutlu Sanal Gerçeklik Modeli Geliştirildi

1 saat önce

İngiliz bilim adamları, kanserin 3 boyutlu sanal gerçeklik modelini geliştirdi.

Kanserin 3 Boyutlu Sanal Gerçeklik Modeli Geliştirildi, System.String[]
İngiliz bilim adamları, kanserin 3 boyutlu sanal gerçeklik modelini geliştirdi.

BBC'nin haberine göre, Cambridge Kanser Araştırma Enstitüsünün (CRUK) uluslararası bir araştırma çerçevesinde geliştirdiği sanal gerçeklik modeliyle, hastadan alınan tümör örneği, ayrıntılı ve tüm açılardan tetkik edilebilecek, her bir hücrenin haritası çıkarılabilecek.

Modelin, kanser hakkında daha çok şey öğrenilmesine ve yeni tedavilerin araştırılmasına fayda sağlayacağı belirtildi.

CRUK yöneticisi Profesör Greg Hannon, daha önce kimsenin tümörün coğrafyasını bu derece detaylı incelemediğini belirterek sanal gerçeklik modelinin kansere yeni bakış açısı getirdiğini söyledi.

Sanal gerçeklik modelinde, bir toplu iğne ucu büyüklüğündeki tümör örneği metrelerce genişletilebiliyor ve hücreler derinlemesine incelenebiliyor.

Enstitüde görevli bilim adamı Profesör Karen Vousden, tümörlere, mevcut statik 2 boyutlu versiyonların yerine çok daha dinamik 3 boyutlu sanal gerçeklik modeliyle bakmanın sağlayacağı avantajlara işaret ederek "Kanser hücrelerinin birbirleriyle ve sağlıklı dokuyla etkileşimini anlamak, yeni tedaviler geliştirilmesi açısından çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:51 Kaynak: AA

Cambridge, Güncel
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