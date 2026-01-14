Kapaklı'da Kumar Operasyonu - Son Dakika
Kapaklı'da Kumar Operasyonu

14.01.2026 13:18
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda 4 kişiye 46 bin lira ceza kesildi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde polis ekiplerince yapılan kumar operasyonunda 4 şahsa 46 bin lira ceza kesildi.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Cumhuriyet Mahallesi Güven Caddesi'nde bulunan bir çayevinde kumar operasyonu düzenlendi. Yapılan operasyonda 600 lira, 106 okey taşı ve 4 ıstaka ele geçirilirken, kumar oynayan 4 şahsa 46 bin 416 lira para cezası kesildi. Ayrıca çayevinin içinde tütün mamulü tüketen 7 şahsa ise 12 bin 348 lira idari para cezası uygulandı.

İş yeri sahibi E.D. hakkında, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Tekirdağ, 3-sayfa, Kapaklı, Suç, Son Dakika

