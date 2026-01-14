Kapaklı\'da Kumar Operasyonu: 7 Kişiye Ceza

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir kahvehaneye düzenlenen kumar operasyonunda, kumar oynadığı tespit edilen 7 kişiye toplam 81 bin 228 lira idari para cezası uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi Manolya Sokak'ta bulunan ve F.K'ye ait kahvehaneye operasyon düzenledi.

İş yerinde yapılan kontrolde 7 kişinin kumar oynadığı belirlenirken, masa üzerinde suça konu olduğu değerlendirilen 20 bin lira ile iskambil kağıdı ele geçirildi.

Kumar oynayan 7 kişiye 81 bin 228 lira idari para cezası uygulanırken, iş yeri sahibi F.K. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.