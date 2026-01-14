Kapaklı\'da Kumar Operasyonu: 81 Bin Lira Cezalı

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kumar operasyonunda 7 şahsa 81 bin lira cezai işlem uygulandı.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde polis ekipleri tarafından Bahçelievler Mahallesi Manolya Sokak üzerinde bulunan kıraathanede kumar operasyonu gerçekleştirildi.
Yapılan operasyonda işyeri sahibi F.K. ve 7 şahsın kumar oynadığı tespit edildi. Masa üzerinde bulunan 20 bin lira ve 52 adet iskambil kağıdı ele geçirildi.
Kumar oynayan 7 şahsa 81 bin 228 lira cezai işlem uygulanırken işyeri sahibi F.K. hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ
