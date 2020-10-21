Kapaklı ilçesinde Model Sanayi Sitesi'nin temeli atıldı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yapılacak Model Sanayi Sitesi'nin temeli atıldı.

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, AA muhabirine, Model Sanayi Sitesi'nin bölgeye faydalı olacak bir yatırım olduğunu söyledi.

Modern ve bölgeye değer katacak modelin kendilerini heyecanlandırdığını anlatan Çetin, "30 bin metrekarelik bir alanda Model Sanayi Sitesi faaliyete geçtikten sonra yapılacak. Kapaklı Belediyesi olarak biz de Küçük Sanayi Sitesi dediğimiz bir alan kurup esnafımıza dükkan tahsisi yapacağız. Bölgemiz her geçen gün zenginleşiyor ve gelişiyor. Bu merkez Trakya'da bir ilk oluyor. Bölgemize faydalı olacak bir yatırım ve apartman altlarındaki sanayi esnafı için nezih, güzel bir tesis olacak." ifadelerini kullandı.

Çetin, Çerkezköy OSB'nin çok önemli bir bölümü Kapaklı toprakları içerisinde yer aldığını burada çok ciddi markalar ve ülke prestijine katkıda bulunan firmaların da bulunduğunu sözlerine ekledi.