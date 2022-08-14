Kapaklı'da tescilsiz motosikletler trafikten men edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kapaklı'da tescilsiz motosikletler trafikten men edildi

14.08.2022 11:05
Kapaklı'da tescilsiz motosikletler trafikten men edildi

Kapaklı ilçesinde tescilsiz motosikletlerle ilgili yapılan uygulamada sürücülere 17 bin 188 lira ceza uygulandı.

Kapaklı ilçesinde tescilsiz motosikletlerle ilgili yapılan uygulamada sürücülere 17 bin 188 lira ceza uygulandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaağaç Mahallesi'nde tescilsiz motosikletlere yönelik uygulama yaptı.

Uygulamada 4 motosikletin tescilsiz olduğunu tespit eden ekipler, motosikletleri trafikten men etti. Sürücülere toplam 17 bin 188 lira ceza uygulandı.

Denetimlerin ilçe genelinde belirli aralıklarla sürdürüleceği bildirildi.

YORUMLAR
500
Tüp hırsızları yakalandı Tüp hırsızları yakalandı Manisa'da 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı Manisa'da 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kaynak: AA

Karaağaç, Jandarma, Hisarcık, Kapaklı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kapaklı'da tescilsiz motosikletler trafikten men edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:27 Acun Ilıcalı ve Çağla Ayça Altunkaya'nın ayrılığına neden olduğu söylenen Şeyma Subaşı'ndan sevgilisiyle dudak dudağa poz
17:01 Dünya devleri birer birer reddediyor! Milan ve Inter de Cristiano Ronaldo transferine kapıyı kapadı
16:59 7 aydır sırra kadem basan kocasının peşine düşen kadın, iz sürdüğü esnada gördükleriyle hayatının şokunu yaşadı
16:31 Hull City, Fenerbahçe'den Pelkas'ı da kadrosuna katıyor! Prensip anlaşmasına varıldı
16:24 Antalya'da deniz suyu sıcaklığı, hava sıcaklığını geçerek 31 dereceye ulaştı
15:44 Valencia'nın bonservis inadı kırıldı! Fenerbahçe, Maxi Gomez'i kadrosuna katmaya çok yakın
15:37 Maltepe'deki öğrenci yurtlarında Arap mültecilerin bedava kaldığı iddiasına KYK'dan cevap: Mülteci değil, bilim insanları
15:20 Alkollü araç kullanırken çarptığı çocuğun ölümüne neden olan kaymakam, tutukluluğu devam ederken yeni görevine atandı
15:02 Bir dönem güzelliğiyle ortalığı kasıp kavurmuştu! Oyuncu Sanem Çelik yıllar sonra ortaya çıktı
15:01 Twitch yayıncısı Jay Streazy, İstanbul'da canlı yayın yaptığı esnada çiçek satmaya çalışan bir çocuk tarafından ısırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2022 17:42:07. #1.12#
SON DAKİKA: Kapaklı'da tescilsiz motosikletler trafikten men edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement