Kapalıçarşı'nın 47 Yıllık Usta Mücevher Tasarımcısı Harut Torosoğlu Kimdir?
Yaşam

Kapalıçarşı'nın 47 Yıllık Usta Mücevher Tasarımcısı Harut Torosoğlu Kimdir?

Kapalıçarşı\'nın 47 Yıllık Usta Mücevher Tasarımcısı Harut Torosoğlu Kimdir?
12.01.2026 11:55
Ermeni asıllı Türk mücevher tasarımcısı Harut Torosoğlu, 11 yaşında Kapalıçarşı'da çırak olarak başladığı meslek hayatına yaklaşık yarım asırdır devam ediyor. Dönemin önemli ustaları Mishak Aksu ve Dikran Aslanyan'ın yanında yetişen Torosoğlu, el emeğine verdiği önem ve ince işçiliğiyle meslektaşlarından ayrılıyor. Peki Harut Torosoğlu Kimdir? Nereli, ne iş yapıyor? İşte Harut Torosoğlu'nun iş kariyeri haberimizde!

Harut Torosoğlu, 20 Mayıs 1967 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Ermeni asıllı Türk mücevher tasarımcısı olan Torosoğlu, yaklaşık yarım asra yaklaşan meslek hayatıyla Kapalıçarşı geleneğinin yaşayan ustaları arasında gösteriliyor.

İlkokul eğitimini Yeşilköy Ermeni Okulu'nda tamamlayan Torosoğlu'nun hayatı, çocukluk yıllarında yaşadığı ekonomik zorluklar nedeniyle erken yaşta değişti. Eğitimine devam edemeyen Torosoğlu, henüz 11 yaşındayken Kapalıçarşı'da çıraklığa başladı. Bu erken başlangıç, onun meslek yolculuğunun temelini oluşturdu.

Kapalıçarşı'da dönemin önemli ustalarından Mishak Aksu ve Dikran Aslanyan'ın yanında yetişen Torosoğlu, yeteneği ve detaycılığıyla kısa sürede dikkat çekti. Kalfalık ve ustalık süreçlerini başarıyla tamamlayan sanatçı, el emeğine verdiği önem ve ince işçiliğiyle meslektaşlarından ayrıldı.

1990 yılına kadar ustalarının yanında çalışan Harut Torosoğlu, onların izni ve desteğiyle kendi atölyesini kurarak bağımsız üretime geçti. Bu adım, meslek hayatındaki en önemli dönüm noktalarından biri oldu. 1995 yılında evlenen Torosoğlu, 1997'de baba oldu.

Kapalıçarşı'nın 47 Yıllık Usta Mücevher Tasarımcısı Harut Torosoğlu Kimdir?



Amerika'ya Uzanan Meslek Yolculuğu

2000 yılında dünyaca ünlü mücevher markası Tiffany'den gelen teklif üzerine Amerika'ya giden Torosoğlu, yaklaşık iki yıl boyunca profesyonel mücevher üretimi alanında çalıştı. Uluslararası deneyim kazanan sanatçı, memleket özlemi ve Türkiye'den aldığı yeni bir teklif üzerine ülkesine dönerek Kapalıçarşı'daki üretim hayatına devam etti.

Gelenekten Geleceğe Ustalık

Yaklaşık 47 yılını Kapalıçarşı'ya adayan Harut Torosoğlu, meslek hayatı boyunca birçok marka ve tanınmış isimle çalıştı. Geleneksel mücevher ustalığını modern tasarım anlayışıyla harmanlayan Torosoğlu, bugün hâlâ hem markalar için üretim yapıyor hem de kişiye özel tasarladığı mücevherleri müşterileriyle buluşturuyor.

Harut Torosoğlu, köklü Kapalıçarşı geleneğini yaşatan, el işçiliği ve ustalık kavramının günümüzde de değerini koruduğunu gösteren önemli mücevher sanatçıları arasında yer alıyor.

