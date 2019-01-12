Son Dakika Haberleri: Kapama Meyve Bahçesi Ürün Vermeye Başladı

Kapama Meyve Bahçesi Ürün Vermeye Başladı

47 dakika önce

Çorum'un Laçin ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle kurulan kapama meyve bahçesi ürün vermeye başladı.

Kapama Meyve Bahçesi Ürün Vermeye Başladı, System.String[]
Çorum'un Laçin ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle kurulan kapama meyve bahçesi ürün vermeye başladı.

Laçin Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünce hazırlanan "Laçin'de Meyveciliği Geliştirme Projesi" kapsamında 2013 yılında kurulan kapama meyve bahçesine 10 bin ceviz, kiraz, ayva ve kızılca armudu fidanı dikildi.

Fidanlar zamanla ağaca dönüşerek bu yıl meyve vermeye başladı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, kapama meyve bahçesini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sarı, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin başarıyla yürütüldüğünü söyledi.

İlçede gelir getirici faaliyetleri artırmak amacıyla hayata geçirilen projenin olumlu sonuçlarının ortaya çıkmaya başladığını anlatan Sarı, "Proje kapsamında geçtiğimiz yıllarda dikimi yapılan meyve ağaçları vermeye başladı. 2019 yılından itibaren bu ürünlere organik sertifikası alınması için çalışma başlattık. İlimizde meyveciliğin yaygınlaştırılması için bu tür projelere devam edeceğiz. Çorum'u önemli bir meyve üretim merkezine dönüştürmek istiyoruz." dedi.

Sarı, çiftçilerle de görüşerek taleplerini dinledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 04:34 Kaynak: AA

Çorum, Laçin, Güncel
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