Kapıkule'de 144 Kilo Esrar Ele Ge geçirildi

19.01.2026 18:49
Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir TIR'da 144 kilo esrar bulundu, sürücü gözaltına alındı.

EDİRNE Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan bir TIR'da 144 kilo 732 gram esrar ele geçilirken, sürücü gözaltına alındı.

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan bir TIR'da hassas burunlu narkotik köpekleriyle arama yaptı. Yapılan aramada, gizli bölmelere saklanmış 50 paket halinde 144 kilo 732 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili TIR sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

