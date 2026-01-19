Kapıkule\'de 144 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 144 kilo 732 gram esrar ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, ülkeye giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen bir tırı risk analizi kapsamında X-ray taramasına sevk etti. Tarama ve dedektör köpekleri eşliğinde yapılan detaylı aramada tırda 50 paket halinde toplam 144 kilo 732 gram esrar ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeye el konulurken, olayla ilgili adli işlemlerin sürdüğü kaydedildi.

Edirne Valiliği, operasyonu gerçekleştiren Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelini tebrik etti. - EDİRNE