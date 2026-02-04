Kapıkule\'de 86 Bin Euro Ele Geçirildi

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nın karşısında yer alan Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo gümrüğünde 3 tırda ve bir vatandaşın çantasında yapılan aramalarda beyan edilmemiş toplam 86 bin 260 euro ele geçirildi.

Kapitan Andreevo gümrüğünde, bir Türk vatandaşının Almanya'dan yüklediği ürünleri Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye taşıdığı tırda yapılan detaylı gümrük kontrolünde sürücü kabinindeki yatağın altındaki çekmecede ve sürücünün ceketinin cebinde toplam 40 bin euro beyan edilmemiş para bulundu. Belçika'dan Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye gelen bir tırda yapılan kontrolde Türk vatandaşı olan sürücünün ceketinin ceplerinde 20 bin euro bulundu. Almanya'dan Bulgaristan ve Türkiye üzerinden Ürdün'e yük taşıyan bir tır sürücüsünün şoför kabinindeki yatağın üzerine bıraktığı ceketinin ceplerine 15 bin euro sakladığı belirlendi. Ayrıca Almanya'dan Suriye'ye tek başına seyahat eden bir Alman vatandaşının omuz çantasında yapılan kontrolde 11 bin 260 euro bulundu.

Olaylarla ilgili olarak ihlalde bulunan kişiler hakkında idari işlem başlatıldığı bildirildi. - EDİRNE