Kapıkule'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kapıkule'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Kapıkule'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

6 saat önce

EDİRNE'de, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan TIR'da, polisin yaptığı aramada 13 kilo uyuşturucu madde skunk ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kapıkule'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı, System.String[]

EDİRNE'de, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan TIR'da, polisin yaptığı aramada 13 kilo uyuşturucu madde skunk ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından uyuşturucu getireleceği bilgisini edindi. Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen A.S.'nin kullandığı TIR, polis tarafından durduruldu. TIR'da yapılan aramada, çekici kabininde siyah valiz içerisinde gizlenmiş şeffaf naylon poşetlerde 13 kilo uyuşturucu madde skunk ele geçirildi.

TIR sürücüsü S.A.'yı gözaltına alan polis, soruşturmayı genişletip, uyuşturucu maddeleri teslim almaya gelen  Ç.A. ve T.B. adlı şüphelileri de yakaladı. Emniyetteki soruşturmaları tamamlanan 3 şüpheli, Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra 'uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 01:26 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adana'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu
Ceren'in katilinin kaldığı inşaatta uyuşturucu etkili uçucu madde bulunmuş Diyarbakır'da 4 jandarma personeli, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklandı Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Hollanda'ya FETÖ tepkisi: Kabul edilemez

Son Dakika Haberleri
19:55 Dışişleri'nden Hollanda'ya 'FETÖ' tepkisi - Son Dakika
19:55 Bursa kazada ölen kadın, gözyaşları arasında toprağa verildi - Son Dakika
19:54 Buca'da engelliler için KPSS eğitimi başladı - Son Dakika
19:52 Dörtyol 6. İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivali - Son Dakika
19:48 Gümüşhane'de Uluslararası Göçmenler Günü kutlandı - Son Dakika
17:40 Konya'da aniden ortaya çıkan kötü koku, vatandaşları telaşlandırdı! - Son Dakika
17:38 Mısır yönetiminden Türkiye-Libya mutabakat muhtıralarına karşı hamle - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 19:58:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kapıkule'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]