Kapıkule'den giriş yapan bir tırda 13 kilogram skunk ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kapıkule'den giriş yapan bir tırda 13 kilogram skunk ele geçirildi - Son Dakika

Kapıkule'den giriş yapan bir tırda 13 kilogram skunk ele geçirildi

6 saat önce

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan bir tırda yapılan aramada, 13 kilogram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildi.

Kapıkule'den giriş yapan bir tırda 13 kilogram skunk ele geçirildi, System.String[]

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan bir tırda yapılan aramada, 13 kilogram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik yaptığı çalışma sonrası, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan A.S'nin kullandığı tırı durdurdu.

Tırda yapılan aramada, 13 kilogram skunk ele geçirildi.

Sürücü A.S. ile uyuşturucu madde ticaretiyle bağlantılı olduğu belirlenen Ç.A. ve T.B. gözaltına alındı.

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:48 Kaynak: AA
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