Kapıyı açan kadın öyle bir şey istedi ki! Kurye gözlerine inanamadı

Rusya’da bir yemek dağıtım kuryesi, sipariş teslim etmek için gittiği apartmanda hayatının en garip tekliflerinden biriyle karşılaştı. Kapıyı açan kadın müşteri, elindeki poşetleri almak yerine kuryeye iki büyük çöp torbası uzatarak bunları dışarıdaki konteynere atması karşılığında nakit para teklif etti.

Kuryenin kendi kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, siparişi teslim etmek üzere kapıya ulaştığı anlar görülüyor. Ancak müşteri, yiyecekleri teslim aldıktan sonra kuryeye ilginç bir anlaşma sundu. "Bu iki çöp poşetini aşağıya indirebilir misin?" diye soran kadın, kuryenin şaşkın bakışları arasında cebinden 1.000 Ruble (yaklaşık 10-11 Dolar) çıkararak uzattı.

Rusya'da standart bir teslimat ücretinin kat kat üzerinde olan bu meblağ karşısında kurye, yaşadığı şaşkınlığı gizleyemedi. Genellikle sadece birkaç yüz ruble bahşiş alan kuryeler için, sadece birkaç adım mesafedeki çöp konteynerine uğramak karşılığında 1.000 ruble kazanmak "günün ikramiyesi" olarak yorumlandı.

Kurye, yaşadığı bu tuhaf ama kârlı anı sosyal medya hesabından paylaşarak meslektaşlarına ve takipçilerine sordu: "Siz olsanız ne yapardınız?" Video kısa sürede binlerce izlenme alırken, kullanıcılar ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar kadının sadece "tembellik bedeli" ödediğini savunurken, bazıları ise kuryenin şansına vurgu yaparak "Keşke bize de böyle cömert ve üşengeç müşteriler denk gelse" şeklinde espri dolu yorumlar bıraktı.

Bu olay, Rusya'daki kuryelik sektöründe son dönemde artan "ekstra hizmet" taleplerini de tekrar gündeme taşıdı. Kuryelerin sadece paket taşımakla kalmayıp, zaman zaman evdeki ağır eşyaların taşınması, evcil hayvan gezdirilmesi veya bu olayda olduğu gibi çöp atılması gibi konularda da müşterilerle pazarlık yaptığı biliniyor. Ancak 1.000 ruble gibi yüksek bir tutarın sadece iki çöp poşeti için verilmesi, olayın "bizar" (tuhaf) niteliğini güçlendirdi.