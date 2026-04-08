Kapıyı açan kadın öyle bir şey istedi ki! Kurye gözlerine inanamadı - Son Dakika
Kapıyı açan kadın öyle bir şey istedi ki! Kurye gözlerine inanamadı

Kapıyı açan kadın öyle bir şey istedi ki! Kurye gözlerine inanamadı
08.04.2026 14:36
Kapıyı açan kadın öyle bir şey istedi ki! Kurye gözlerine inanamadı
Rusya'da bir kurye, sipariş teslimi sırasında müşteriden 1.000 Ruble karşılığında çöp atmasını isteyen teklifle karşılaştı. Olay sosyal medyada gündem oldu.

Rusya’da bir yemek dağıtım kuryesi, sipariş teslim etmek için gittiği apartmanda hayatının en garip tekliflerinden biriyle karşılaştı. Kapıyı açan kadın müşteri, elindeki poşetleri almak yerine kuryeye iki büyük çöp torbası uzatarak bunları dışarıdaki konteynere atması karşılığında nakit para teklif etti.

Kuryenin kendi kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, siparişi teslim etmek üzere kapıya ulaştığı anlar görülüyor. Ancak müşteri, yiyecekleri teslim aldıktan sonra kuryeye ilginç bir anlaşma sundu. "Bu iki çöp poşetini aşağıya indirebilir misin?" diye soran kadın, kuryenin şaşkın bakışları arasında cebinden 1.000 Ruble (yaklaşık 10-11 Dolar) çıkararak uzattı.

Rusya'da standart bir teslimat ücretinin kat kat üzerinde olan bu meblağ karşısında kurye, yaşadığı şaşkınlığı gizleyemedi. Genellikle sadece birkaç yüz ruble bahşiş alan kuryeler için, sadece birkaç adım mesafedeki çöp konteynerine uğramak karşılığında 1.000 ruble kazanmak "günün ikramiyesi" olarak yorumlandı.

Kurye, yaşadığı bu tuhaf ama kârlı anı sosyal medya hesabından paylaşarak meslektaşlarına ve takipçilerine sordu: "Siz olsanız ne yapardınız?" Video kısa sürede binlerce izlenme alırken, kullanıcılar ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar kadının sadece "tembellik bedeli" ödediğini savunurken, bazıları ise kuryenin şansına vurgu yaparak "Keşke bize de böyle cömert ve üşengeç müşteriler denk gelse" şeklinde espri dolu yorumlar bıraktı.

Bu olay, Rusya'daki kuryelik sektöründe son dönemde artan "ekstra hizmet" taleplerini de tekrar gündeme taşıdı. Kuryelerin sadece paket taşımakla kalmayıp, zaman zaman evdeki ağır eşyaların taşınması, evcil hayvan gezdirilmesi veya bu olayda olduğu gibi çöp atılması gibi konularda da müşterilerle pazarlık yaptığı biliniyor. Ancak 1.000 ruble gibi yüksek bir tutarın sadece iki çöp poşeti için verilmesi, olayın "bizar" (tuhaf) niteliğini güçlendirdi.

Son Dakika Rusya Kapıyı açan kadın öyle bir şey istedi ki! Kurye gözlerine inanamadı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu kadarına da pes artık Mourinho’nun hedefinde bu kez kendi oyuncuları var Bu kadarına da pes artık! Mourinho'nun hedefinde bu kez kendi oyuncuları var
229 kilometre hızla çarparak Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olan sürücüye 21 yıl hapis cezası Son sözü bu oldu 229 kilometre hızla çarparak Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olan sürücüye 21 yıl hapis cezası! Son sözü bu oldu
Baba ve oğlun vahşice öldürüldüğü davada ilk duruşma: 4 sanık tahliye edildi Baba ve oğlun vahşice öldürüldüğü davada ilk duruşma: 4 sanık tahliye edildi
Beşiktaş’tan sakatlık açıklaması Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması
Belki de şampiyonluk mücadelesi Bursaspor’un maçını oynayacağı stat değişti Belki de şampiyonluk mücadelesi! Bursaspor'un maçını oynayacağı stat değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Tayfun Blok-4 füzesini imza Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tayfun Blok-4 füzesini imza
Görkem Sevindik’in Filistin paylaşımı İsrail’i karıştırdı: Bakandan tehdit gibi mesaj Görkem Sevindik’in Filistin paylaşımı İsrail’i karıştırdı: Bakandan tehdit gibi mesaj

14:53
İsrail ateşkesi ilk günden bozdu 10 dakika tam 100 saldırı
İsrail ateşkesi ilk günden bozdu! 10 dakika tam 100 saldırı
14:38
Trump: İran’a silah sağlayan ülkelere yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağız
Trump: İran'a silah sağlayan ülkelere yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağız
14:34
Trump’tan İran’la ateşkes sonrası ilk açıklama: 15 maddenin çoğu kabul edildi
Trump'tan İran'la ateşkes sonrası ilk açıklama: 15 maddenin çoğu kabul edildi
13:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geçici ateşkese ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geçici ateşkese ilk yorum
12:59
Davutoğlu: Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki...
Davutoğlu: Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki...
12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Türkiye için felaket“ dediği sorun için önemli bir adım daha atıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye için felaket" dediği sorun için önemli bir adım daha atıldı
12:24
Ateşkes ihlal mi edildi Basra Körfezi’nde İran’a ait adalarda patlamalar
Ateşkes ihlal mi edildi? Basra Körfezi'nde İran'a ait adalarda patlamalar
8.04.2026 15:19:17.
SON DAKİKA: Kapıyı açan kadın öyle bir şey istedi ki! Kurye gözlerine inanamadı - Son Dakika
