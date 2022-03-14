Kapkaç şüphelisi 3 kişi, kameradan tespit edilip yakalandı - Son Dakika
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Kapkaç şüphelisi 3 kişi, kameradan tespit edilip yakalandı

14.03.2022 12:51
Kapkaç şüphelisi 3 kişi, kameradan tespit edilip yakalandı

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde alkol aldıktan sonra bir kadının telefonunu kapkaç yoluyla çalan 3 şüpheli, kamera görüntülerinden tespit edilerek, operasyonla yakalandı.

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde alkol aldıktan sonra bir kadının telefonunu kapkaç yoluyla çalan 3 şüpheli, kamera görüntülerinden tespit edilerek, operasyonla yakalandı.

Olay, 10 Mart'ta Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi Gürsel Caddesi üzerinde meydan geldi. İddiaya göre, alkol aldıktan sonra 3 şüpheli cadde üzerinde yürüyen genç kadını izlemeye aldı. Şüpheliler, genç kadının konuşmak  için çıkardığı cep telefonunu kapkaç yoluyla çaldı. Çığlık atan kadını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği, kadından şüphelilerin eşkalini aldı. Ekipler, çevrede yaptıkları incelemeler sonucunda Kent Güvenlik Sistemleri Yönetimi (KGYS) ve iş yeri kameraları olmak üzere toplam 20 farklı açı bulundu. Titiz şekilde yapılan incelemeler sonucunda ekipler şüphelilerin kimliklerini belirledi.

TELEFONU SATAMADAN YAKALANDILAR

Polis, kimliklerini belirlediği şüphelilerin oturduğu mahalleye giderek araştırma yaptı. Aynı mahallede oturan S.K., K.K., ve M.G., operasyonla yakaladı. Polis, mağdur kadına çalınan telefonunu teslim etti. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli dün sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı. 3 şüphelinin kaldırımda kol kola girerek yürümesi ise güvenlik kamerasına yansıdı.


Kapkaç şüphelisi 3 kişi, kameradan tespit edilip yakalandı
Kapkaç şüphelisi 3 kişi, kameradan tespit edilip yakalandı
Kapkaç şüphelisi 3 kişi, kameradan tespit edilip yakalandı
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Bağlar, Polis, Alkol, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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