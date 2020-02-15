Kapkaç şüphelisi kamerada - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kapkaç şüphelisi kamerada - Son Dakika

Kapkaç şüphelisi kamerada

6 saat önce

Gaziantep'te meydana gelen faili meçhul 2 adet kapkaç olayının şüphelisi güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı.

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Gaziantep'te meydana gelen faili meçhul 2 adet kapkaç olayının şüphelisi güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı. Şahsın kapkaç yaptıktan sona kaçma anları ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri faili meçhul kapkaç olaylarına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda, Şahinbey ilçesi Karatarla ve Aydınbaba mahallelerinde 1 ile 4 Şubat 2020 tarihlerinde meydana gelen 2 adet faili meçhul kapkaç olayını gerçekleştiren 1 şüpheli şahıs yakalandı.


Çevredeki güvenlik kameralarından kimliği tespit edilerek yakalanan şüpheli şahsın kapkaç yapmak için seçtiği vatandaşları takip etme anları ve kapkaç yaptıktan sonra kaçma anları güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.


Yakalanan şüpheli şahıs yapılan yasal işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - GAZİANTEP

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 09:47 Kaynak: İHA
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