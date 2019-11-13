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Kapkaç zanlısına adli kontrol

6 saat önce

Samsun'da polisin 100'den fazla güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek yakaladığı kapkaç zanlısı, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kapkaç zanlısına adli kontrol, System.String[]

Samsun'da polisin 100'den fazla güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek yakaladığı kapkaç zanlısı, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Caddesi'nde 2 ay önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinden çıkıp sokakta yürüyen 55 yaşındaki N.C. adlı kadına arkadan yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi kadının elindeki çantayı kapkaç yöntemiyle alıp kaçtı. N.C. polisten yardım istedi.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri 100'den fazla güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek kapkaç şüphelisinin M.B. (37) olduğunu tespit etti. Polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan M.B., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şahıs adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - SAMSUN

Kazımkarabekir, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 05:50 Kaynak: İHA
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