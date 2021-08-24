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Kaplumbağa terbiyecisi Zekiye teyze: 15 yıldır bebek gibi bakıyor - Son Dakika

Kaplumbağa terbiyecisi Zekiye teyze: 15 yıldır bebek gibi bakıyor

24.08.2021 09:04

- Kaplumbağa terbiyecisi Zekiye teyze Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Zekiye Artut, evinde 15 yıldır beslediği kaplumbağasının yanı sıra 2 kaplumbağaya daha yuvasını açtı.

- Kaplumbağa terbiyecisi Zekiye teyze

AMASYA - Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Zekiye Artut, evinde 15 yıldır beslediği kaplumbağasının yanı sıra 2 kaplumbağaya daha yuvasını açtı.

Kaplumbağaların ikisine bahçede, birine ise henüz küçük olduğu için evinde bakan evli ve 4 çocuk annesi Artut, "15 yıldır baktığım bir kaplumbağam vardı. Şimdi 3 tane oldu. Birini çocuklar getirdi. Diğerini ise kapıya bırakmışlar. Kıyamadım, eve aldım" dedi.

Bahçesini sıra dışı dostluk kurup yavruları gibi sevdiği sevimli kaplumbağalara tahsis eden Artut, "Bana yükleri yok. Onlara ölene kadar bakacağım" diye konuştu.

Annesinin kaplumbağaları diktiği sebzelerle beslemeye çalıştığını anlatan kızı Aynur Kara da, "Annem tam bir kaplumbağa terbiyecisi oldu. Onlarla yatıyor, onlarla kalkıyor. Kapımıza kaplumbağa bırakanlara da sesleniyorum. 3 kaplumbağamız oldu. Daha bırakmayın" şeklinde konuştu.

Kaplumbağa terbiyecisi Zekiye teyze: 15 yıldır bebek gibi bakıyor
Kaplumbağa terbiyecisi Zekiye teyze: 15 yıldır bebek gibi bakıyor
Kaplumbağa terbiyecisi Zekiye teyze: 15 yıldır bebek gibi bakıyor
Kaplumbağa terbiyecisi Zekiye teyze: 15 yıldır bebek gibi bakıyor
Kaplumbağa terbiyecisi Zekiye teyze: 15 yıldır bebek gibi bakıyor
Kaplumbağa terbiyecisi Zekiye teyze: 15 yıldır bebek gibi bakıyor
Kaplumbağa terbiyecisi Zekiye teyze: 15 yıldır bebek gibi bakıyor
Kaplumbağa terbiyecisi Zekiye teyze: 15 yıldır bebek gibi bakıyor
Kaplumbağa terbiyecisi Zekiye teyze: 15 yıldır bebek gibi bakıyor
Kaplumbağa terbiyecisi Zekiye teyze: 15 yıldır bebek gibi bakıyor
Kaplumbağa terbiyecisi Zekiye teyze: 15 yıldır bebek gibi bakıyor
Kaplumbağa terbiyecisi Zekiye teyze: 15 yıldır bebek gibi bakıyor
Kaplumbağa terbiyecisi Zekiye teyze: 15 yıldır bebek gibi bakıyor
Kaplumbağa terbiyecisi Zekiye teyze: 15 yıldır bebek gibi bakıyor
Kaplumbağa terbiyecisi Zekiye teyze: 15 yıldır bebek gibi bakıyor
Kaplumbağa terbiyecisi Zekiye teyze: 15 yıldır bebek gibi bakıyor
Kaplumbağa terbiyecisi Zekiye teyze: 15 yıldır bebek gibi bakıyor

Suluova, Amasya, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kaplumbağa terbiyecisi Zekiye teyze: 15 yıldır bebek gibi bakıyor - Son Dakika


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