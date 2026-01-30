Kapsamlı Ücret Reformu Çağrısı

(ANKARA) - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kamuda torba yasa ve sınırlı düzenlemelerin sorunları çözmediğini belirterek, kapsamlı personel ve ücret reformunun ertelenemez olduğunu ifade etti.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk'ü ziyaret etti. Görüşmede kamu personel sistemi ve ücret politikalarına ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Ziyarette Memur-Sen'in personel sistemiyle ilgili kapsamlı bir çalışma yürüttüğünü kaydeden Ali Yalçın, torba yasa düzenlemeleri, lokal müdahaleler veya belirli kesimleri kapsayan iyileştirmelerin kamudaki sorunları çözmediğini ifade etti. Yalçın, kamuda yaşanan sorunların tespit edildiğini ve sistemdeki tıkanıklıklara yönelik reform önerilerinin "Kamu Personel Sistemi Tarihçe-Tespit-Teklif" raporunda ortaya konulduğunu aktardı.

Yalçın, kamu personel sisteminin tüm paydaşların katkısıyla şekillenmesi gerektiğine işaret ederek, "Tabanın talepleri, yetkilinin teklifiyle somut olarak ortadadır. Herkesin bir taraftan çekiştirdiği değil, herkesin elini altına koyarak desteklediği bir personel sistemine ihtiyacımız var. Bunun yolu sosyal taraflarla paylaşarak, tartışarak ve geniş bir bakış açısıyla değerlendirmekten geçiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmede ayrıca kamuda ücret reformu ve personel sisteminde kapsayıcı düzenleme yapılmasının ertelenemez bir ihtiyaç olduğu vurgulandı.