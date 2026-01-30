Kar engelini helikopterle aşan sağlık ekibi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kar engelini helikopterle aşan sağlık ekibi

30.01.2026 13:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ta kar nedeniyle kapalı köy yolundan jandarma helikopteriyle hastaya ulaşıldı.

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde yolu kar nedeniyle ulaşıma kapanan Yeşilöz köyünde rahatsızlanan Hiyal Yacan, jandarma helikopteriyle hastaneye ulaştırıldı.

Yeşilöz köyünde yaşayan Ferhan Yacan, eşi Hiyal Yacan'ın rahatsızlanması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle köy yolunun kapalı olması sebebiyle sağlık ekipleri bölgeye kara yoluyla ulaşamadı. Şırnak Valisi Birol Ekici ve AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar'ın girişimleriyle hava destekli tahliye planlandı. Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı'ndan havalanan helikopterle köye ulaşan ekipler, Yacan'ı bulunduğu yerden alarak sağlık ekiplerine teslim etti. Hiyal Yacan, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Acil Durum, Jandarma, Şırnak, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kar engelini helikopterle aşan sağlık ekibi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DNA Sonucu Şok Etti: ’Benim Oğlum Mu’ DNA Sonucu Şok Etti: 'Benim Oğlum Mu?'
“Gezmeye“ diye çıkardığı anneannesini öldürdü: 5 gözaltı "Gezmeye" diye çıkardığı anneannesini öldürdü: 5 gözaltı
’’İmam hatip liseleri için Alman Kalkınma Bankasından kredi alındığı’’ iddiaları yalanlandı ''İmam hatip liseleri için Alman Kalkınma Bankasından kredi alındığı'' iddiaları yalanlandı
2 gündür haber alınamıyordu Cansız bedeni bulundu 2 gündür haber alınamıyordu! Cansız bedeni bulundu
Trabzonspor, Fenerbahçe’nin eski golcüsünü aldı Trabzonspor, Fenerbahçe'nin eski golcüsünü aldı
Paşinyan’dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım

13:30
Veysel Şahin’in tüm mal varlığına el konuldu
Veysel Şahin'in tüm mal varlığına el konuldu
13:22
ABD’den Şam-SDG mutabakatına ilk yorum
ABD'den Şam-SDG mutabakatına ilk yorum
12:43
Popüler dizide skandal görüntü Öz annesini elleriyle boğarak öldürdü
Popüler dizide skandal görüntü! Öz annesini elleriyle boğarak öldürdü
12:26
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
12:03
CEO’dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak
CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak
11:30
Şam yönetimi ve SDG, Suriye’de entegrasyon için anlaştı
Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 14:01:22. #7.11#
SON DAKİKA: Kar engelini helikopterle aşan sağlık ekibi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.