Son Dakika Haberleri: Kar Kalınlığının 6 Metreye Ulaştığı Kara Yolu Açılmaya Çalışılıyor

Kar Kalınlığının 6 Metreye Ulaştığı Kara Yolu Açılmaya Çalışılıyor

1 saat önce

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan ve kar kalınlığı 6 metreye ulaşan Muş-Kulp kara yolunun açılması için 3 gündür yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Kar Kalınlığının 6 Metreye Ulaştığı Kara Yolu Açılmaya Çalışılıyor, System.String[]
Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan ve kar kalınlığı 6 metreye ulaşan Muş- Kulp kara yolunun açılması için 3 gündür yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Karayolları 113'üncü Şube Şefliği karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının yer yer 6 metreye kadar yükseldiği yolu açmak için olumsuz hava koşullarına rağmen çalışmalarını sürdürüyor.

Çığ tehlikesinin bulunduğu bölgede çalışma yürüten karla mücadele ekipleri, yolun 35 kilometrelik kısmını açtı.

Rotatif operatörü İdris Karakan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 günden bu yana Kozma Dağı mevkisinde ulaşıma kapanan Muş-Kulp kara yolunda çalışma yaptıklarını söyledi.

Fırtına ve yoğun kar nedeniyle bölgede kar kalınlığının yer yer 6 metreye kadar çıktığını belirten Karakan, "Burada çığ riski de bulunuyor. Sis ve fırtına işimizi zorlaştırıyor. Bir an önce yolu açmak zorundayız. Bölgemize ait 35 kilometrelik kısımda ulaşımı sağladık. Çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Diğer taraftan, açılan kısımlarda yol genişletme çalışmalarımız da devam ediyor." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 03:10 Kaynak: AA

Muş, Kulp, Kar, Güncel
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