Kar kimine eğlence kimine çile oldu - Son Dakika

Muş'ta özellikle dağ köylerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı çocuklar için eğlenceye dönüşürken yetişkinler için ise çileye dönüştü.



Kent merkezinden 48 kilometre uzaklıktaki Çengilli köyünde, çocuklar kar yağışı sonrası kardan adam yapıp kartopu oynadı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan yoğun kar yağışı en çok çocukları sevindiriyor. Okul bahçesinde kardan adam yapıp öğretmenlerini kartopu yağmuruna tutan çocuklar, doyasıya eğlendi. Kar kalınlığının 20 santimetreyi bulduğu Çengilli köyünde vatandaşlar, evlerinin üstünde biriken karı küreklerle temizliyor. 2 günden bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığını belirten köy sakinlerinden Ali Yöndem, evlerinin üstünde biriken karı küreklerle temizlediklerini söyledi. Köyün çok fazla kar yağışı aldığı için sürekli temizlemek zorunda kaldıklarını ifade eden Yöndem, "Aksi halde hem çökme tehlikesi var, hem de damlama yapıyor. Burada yaklaşık 5 ay kar altında yaşam mücadelesi vereceğiz. Ovada halen kar yok" dedi.



Kardan kapanan evinin önünü temizlemeye çalışan Celalettin Yöndem ise, şu anda köyde ara sokakların tamamen kapandığını belirterek, "Bizde evlere ulaşım sağlamak için kürekle yol açıyoruz. Köyümüz yüksek bölgede olduğundan dolayı kar erken yağıyor, geç kalkıyor. Onun için yaklaşık Nisan ayına kadar karla uğraşıyoruz. Bundan sonra Hayvanlarımıza kar üstünde yem vermek zorundayız" diye konuştu.



Öğretmenleriyle kartopu oynayan öğrencilerden Seyit Özçelik ise, "Kardan adam yapıp öğretmenimizle kartopu oynadık. Burada oyunlar oynadık çok sevinçliyiz. Bu sene karla baya oynayacağız." şeklinde konuştu. - MUŞ