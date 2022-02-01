Kar kütleleri yüksek kesimlerdeki evlerin çatılarında tehlike oluşturuyor - Son Dakika
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Kar kütleleri yüksek kesimlerdeki evlerin çatılarında tehlike oluşturuyor

01.02.2022 09:37

Kar kütleleri yüksek kesimlerdeki evlerin çatılarında tehlike oluşturuyor Çatısındaki kar kalınlığı 1,5 metreyi aşınca küreği ile işe koyuldu Sakarya'nın Kocaali ilçesinde kar yağışının ardından yüksek kesimlerdeki bazı mahallelerde bulunan evlerin çatılarındaki kar kütleleri tehlike oluşturuyor.

Kar kütleleri yüksek kesimlerdeki evlerin çatılarında tehlike oluşturuyor

Çatısındaki kar kalınlığı 1,5 metreyi aşınca küreği ile işe koyuldu

SAKARYA - Sakarya'nın Kocaali ilçesinde kar yağışının ardından yüksek kesimlerdeki bazı mahallelerde bulunan evlerin çatılarındaki kar kütleleri tehlike oluşturuyor. Çatısındaki kar kalınlığı 1,5 metreyi aşan bir vatandaş ise eline aldığı kürek ile çatısını temizledi.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrasında bazı yüksek mahallelerde kar kalınlığı 1,5 metreyi aştı. İlçe merkezinde yaklaşık 22 kilometre uzaklıkta bulunan Aktaş Mahallesi'nde yaşayan Ahmet İlkiz'de evinin çatısında oluşan kar birikintisini temizlemek için eline aldığı küreği ile işe koyuldu. İlkiz, "Kar kalınlığı 1,5 metreyi aştı. Bu sebeple çatıların yıkılma ihtimal var. Karları temizlemek zorunda kaldık. Allah çok kar yağan yerlere bereket verir inşallah" dedi.

Kar kütleleri yüksek kesimlerdeki evlerin çatılarında tehlike oluşturuyor
Kar kütleleri yüksek kesimlerdeki evlerin çatılarında tehlike oluşturuyor
Kar kütleleri yüksek kesimlerdeki evlerin çatılarında tehlike oluşturuyor
Kar kütleleri yüksek kesimlerdeki evlerin çatılarında tehlike oluşturuyor

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Hisarcık, Kocaali, Sakarya, kar, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kar kütleleri yüksek kesimlerdeki evlerin çatılarında tehlike oluşturuyor - Son Dakika


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