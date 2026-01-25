Kar Mahsur Kaldırıldı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde kar nedeniyle yolda mahsur kalan otomobil ekiplerce kurtarıldı.
Yenidam köyü yolunda bir otomobil kar nedeniyle yolda mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri yönlendirildi.
Ekipler otomobili, halatla bağladıkları iş makinesiyle saplandığı kardan kurtardı.
